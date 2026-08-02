Ибишев: Мы способны обыграть любого соперника

Задачи на новый чемпионат в клубе формулируют осторожно, но амбициозно. «На что можем претендовать сейчас в чемпионате? Трудно сказать, время покажет. Но уверен точно, что мы можем подняться высоко в таблице и будем биться до конца в каждом матче. Мы способны обыграть любого соперника», — отметил защитник. Сам Черчесов на вопросы о попадании в топ-6 отвечает, что обсуждать это стоит по итогам сезона.