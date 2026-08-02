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Ибишев: Мы способны обыграть любого соперника

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев в интервью «Известиям» рассказал о работе под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Он очень хороший тренер, который привил нам командную дисциплину и волю. Станислав Саламович убедил нас, что, если будем делать то, что он говорит, это принесет улучшение результатов. И мы видим это по прошлому сезону», — сказал Ибишев.

Аргументы у футболиста весомые. Черчесов возглавил грозненцев осенью 2025 года, приняв команду после трех поражений на старте, и сумел за сезон радикально изменить ее положение: если в чемпионате-2024/25 «Ахмат» боролся за выживание и играл в стыковых матчах, то при экс-наставнике сборной России клуб набрал 37 очков и финишировал девятым. Специалист сделал команду заметно дисциплинированнее и по окончании сезона сохранил свой пост.

Задачи на новый чемпионат в клубе формулируют осторожно, но амбициозно. «На что можем претендовать сейчас в чемпионате? Трудно сказать, время покажет. Но уверен точно, что мы можем подняться высоко в таблице и будем биться до конца в каждом матче. Мы способны обыграть любого соперника», — отметил защитник. Сам Черчесов на вопросы о попадании в топ-6 отвечает, что обсуждать это стоит по итогам сезона.

Стартовали грозненцы неплохо: в первом туре они отобрали очки у «Локомотива» (1:1). Сегодня «Ахмат» проведет домашний матч со «Спартаком», который на днях усилился Мирлиндом Даку.

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