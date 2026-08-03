Карседо пообещал угостить игроков «Спартака» ужином

Встреча в Грозном завершилась волевой победой красно-белых со счетом 2:1. По ходу матча столичная команда уступала, однако смогла переломить ход игры и забрать три очка.
«Парни, поздравляю с победой. Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» — сказал Карседо в видео, опубликованном в тклкграм-канале клуба.
«Спартак» выиграл оба стартовых матча сезона и с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В матче 3-го тура РПЛ команда Хуана Карлоса Карседо сыграет дома с «Краснодаром» 9 августа.
Станислав Черчесов
Хуан Карлос Карседо
Эгаш Касинтура
5′
Кристофер Ву
(Маркиньос)
39′
Эсекиэль Барко
90+1′
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
90
Усман Ндонг
90+7′
17
Эгаш Касинтура
76′
4
Турпал-Али Ибишев
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
61′
10
Кирилл Щетинин
77
Георгий Мелкадзе
83′
76
Эральд Максути
11
Силва Лима Исмаэл
62′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
42′
7
Пабло Солари
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
79′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
90′
33
Виктор Парада
35
Кристофер Мартинс
66′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
79′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти