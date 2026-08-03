Карседо пообещал угостить игроков «Спартака» ужином

«Парни, поздравляю с победой. Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» — сказал Карседо в видео, опубликованном в тклкграм-канале клуба.