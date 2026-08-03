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Карседо пообещал угостить игроков «Спартака» ужином

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо пообещал устроить командный ужин после победы над грозненским «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК Спартак

Встреча в Грозном завершилась волевой победой красно-белых со счетом 2:1. По ходу матча столичная команда уступала, однако смогла переломить ход игры и забрать три очка.

«Парни, поздравляю с победой. Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» — сказал Карседо в видео, опубликованном в тклкграм-канале клуба.

«Спартак» выиграл оба стартовых матча сезона и с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В матче 3-го тура РПЛ команда Хуана Карлоса Карседо сыграет дома с «Краснодаром» 9 августа.


Ахмат
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 5191 зритель
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
5′
Спартак
Кристофер Ву
(Маркиньос)
39′
Эсекиэль Барко
90+1′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
90
Усман Ндонг
90+7′
17
Эгаш Касинтура
76′
4
Турпал-Али Ибишев
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
61′
10
Кирилл Щетинин
77
Георгий Мелкадзе
83′
76
Эральд Максути
11
Силва Лима Исмаэл
62′
42
Мануэль Келиано
Спартак
98
Александр Максименко
42′
7
Пабло Солари
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
79′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
90′
33
Виктор Парада
35
Кристофер Мартинс
66′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
79′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Ахмат
Спартак
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
11
Удары в створ
3
4
Угловые
1
5
Фолы
12
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти