Радимов: Такое барахло «Спартаку» надо убирать из своей жизни

— Начнем с того, что я не знаю, мяч катился или не катился, там можно сколько хочешь спорить, был пенальти или нет с точки зрения закона, но с другой стороны, зачем ты останавливаешь мяч рукой, вообще бред какой-то, нет? Поэтому я считаю, что скорее это пенальти, и не надо выпендриваться, играйте дальше, — говорит Радимов. — Точно так же, как с «Зенитом». Ты проводишь хороший матч, идет компенсированное время. Зачем ты борешься с Соболевым, помогаешь себе руками-то? Ну, держи руки внизу и все, и не будет никакого пенальти. Человек спиной на линии штрафной. Поэтому, если «Спартак» хочет чего-то добиться, то такое барахло надо убирать из своей командной жизни, — передает слова Радимова «РБ Спорт».