Радимов: Такое барахло «Спартаку» надо убирать из своей жизни

В матче второго тура Российской Премьер-лиги защитник красно-белых Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввел мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который на пятой минуте реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура. На 39-й минуте Ву сравнял счет, а в добавленное ко второму тайму время Эсекьель Барко принес победу московской команде.
Владислав Радимов раскритиковал действия защитника Ву в матче с грозненской командой.
— Начнем с того, что я не знаю, мяч катился или не катился, там можно сколько хочешь спорить, был пенальти или нет с точки зрения закона, но с другой стороны, зачем ты останавливаешь мяч рукой, вообще бред какой-то, нет? Поэтому я считаю, что скорее это пенальти, и не надо выпендриваться, играйте дальше, — говорит Радимов. — Точно так же, как с «Зенитом». Ты проводишь хороший матч, идет компенсированное время. Зачем ты борешься с Соболевым, помогаешь себе руками-то? Ну, держи руки внизу и все, и не будет никакого пенальти. Человек спиной на линии штрафной. Поэтому, если «Спартак» хочет чего-то добиться, то такое барахло надо убирать из своей командной жизни, — передает слова Радимова «РБ Спорт».
«Спартак» выиграл оба стартовых матча сезона и с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. В матче 3-го тура Российской Премьер-лиги команда Хуана Карлоса Карседо сыграет дома с «Краснодаром» 9 августа.
Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 1994-го по 2006 год он провел 33 матча за сборную России, в которых забил 3 мяча,
Станислав Черчесов
Хуан Карлос Карседо
Эгаш Касинтура
5′
Кристофер Ву
(Маркиньос)
39′
Эсекиэль Барко
90+1′
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
90
Усман Ндонг
90+7′
17
Эгаш Касинтура
77′
4
Турпал-Али Ибишев
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
62′
10
Кирилл Щетинин
77
Георгий Мелкадзе
82′
76
Эральд Максути
11
Силва Лима Исмаэл
62′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
42′
7
Пабло Солари
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
79′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
77′
90′
33
Виктор Парада
35
Кристофер Мартинс
65′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
79′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти