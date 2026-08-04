Радимов: «Ахмат» будет крепким середняком, ближе к пятерке

— «Ахмат», конечно, еще сыроват. Команде еще надо время, они будут кусаться, будут бороться, но в любом случае «Ахмату» нужно время. И с «Локомотивом», если действительно владели преимуществом, то здесь «Спартак» начал давить уверенно, и под этим давлением «Ахмат» как бы прогнулся. Поэтому ещё пока вот этой уверенности в своих силах им не хватает. Но «Ахмат» будет крепким середняком, это факт, ближе туда, ближе к пятерке, — передает слова Радимова «РБ Спорт».