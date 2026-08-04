Радимов: «Ахмат» будет крепким середняком, ближе к пятерке

1 августа грозненцы на своем поле проиграли московскому «Спартаку» со счетом 1:2. На пятой минуте пенальти реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура. На 39-й минуте защитник Ву сравнял счет, а в добавленное ко второму тайму время Эсекьель Барко принес победу московской команде.
— «Ахмат», конечно, еще сыроват. Команде еще надо время, они будут кусаться, будут бороться, но в любом случае «Ахмату» нужно время. И с «Локомотивом», если действительно владели преимуществом, то здесь «Спартак» начал давить уверенно, и под этим давлением «Ахмат» как бы прогнулся. Поэтому ещё пока вот этой уверенности в своих силах им не хватает. Но «Ахмат» будет крепким середняком, это факт, ближе туда, ближе к пятерке, — передает слова Радимова «РБ Спорт».
В третьем туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде в Воронеже. Матч против «Факела» состоится в понедельник, 10 августа, и начнется в 19:30 по московскому времени.
Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 1994-го по 2006 год он провел 33 матча за сборную России, в которых забил 3 мяча,