В ЦСКА рассказали о ситуации с возможным трансферным баном

С ноября 2022 года все солидарные платежи между клубами проходят исключительно через Клиринговую палату ФИФА (FIFA Clearing House) — финансовый институт с банковской лицензией во Франции. Если раньше клубы перечисляли средства напрямую, то с 2023 года эта процедура осуществляется только через расчетный центр. Однако, как отметил Хабаров, система оказалась несовершенной: коммуникация велась по электронной почте, из-за чего информация терялась, а письма не доходили до адресатов.