В ЦСКА рассказали о ситуации с возможным трансферным баном

С ноября 2022 года все солидарные платежи между клубами проходят исключительно через Клиринговую палату ФИФА (FIFA Clearing House) — финансовый институт с банковской лицензией во Франции. Если раньше клубы перечисляли средства напрямую, то с 2023 года эта процедура осуществляется только через расчетный центр. Однако, как отметил Хабаров, система оказалась несовершенной: коммуникация велась по электронной почте, из-за чего информация терялась, а письма не доходили до адресатов.
Осенью 2024 года был запущен онлайн-портал Клиринговой палаты, упрощающий обмен документами и проведение выплат. Теперь клубы обязаны проходить комплаенс непосредственно на платформе, своевременно предоставляя полный пакет документов и отвечая на запросы.
По словам Хабарова, потенциально любой клуб, независимо от страны, может быть наказан трансферным баном за нарушение регламента Клиринговой палаты. Однако в случае с российскими командами ситуация осложняется санкционным давлением на отечественные юридические лица и банки. Хабаров подчеркнул, что пока неясно, как это отразится на практике: клубы могут быть готовы выполнять обязательства по выплатам, но формально не допускаться к процедуре.
Юрист добавил, что этот пробел в регулировании приведет к волне несправедливых дисциплинарных дел и нанесет серьезный ущерб небольшим клубам, для которых солидарные выплаты критически важны. Российские клубы, РПЛ и РФС пытались согласовать с ФИФА альтернативные способы проведения платежей, но получили категорический отказ. В настоящее время стороны ищут решение проблемы.