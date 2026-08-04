Владислав Радимов: Со Шварцем «Динамо» играет хуже, чем с Гусевым

По словам Радимова, «Динамо» уступило в Калининграде, показав при этом крайне невыразительную игру. Эксперт задался вопросом о целесообразности замены Гусева на Шварца. «Кто-то будет говорить, что Шварц сильнее, кто-то — что Гусев. Я, честно говоря, вообще не вижу разницы абсолютно. Качественное изменение игры? Ну, абсолютно точно нет. Стало хуже, чем при Гусеве», — заявил он в интервью РБ Спорт.
Радимов также подверг сомнению оборонительный потенциал команды, отметив, что с футболистами уровня Скопинцева и Зайдензаля сложно рассчитывать на сухой матч. «Ну ты при них точно на ноль сыграть не можешь. Если только против тебя не Самара, которая приехала, и ты чётко знаешь, что заранее не пропустить надо. Но в целом с этими игроками бороться за что-то высокое, простите, это невозможно. Они не защитники. И тут вопрос — почему вы не можете с Бувача спросить? Тренеров меняют, а он столько лет работает и не может привезти нормальных защитников?», — добавил эксперт.
Он также обратил внимание на неуверенность команды в собственных силах, которая приводит к пропущенным голам, в том числе после стандартных положений, когда соперник выигрывает борьбу на дальней штанге и расстреливает ворота с близкого расстояния. По мнению Радимова, ответственность за это должны нести и тренерский штаб, и вратарь, и защитники.
Отвечая на вопрос о возможных сроках для налаживания игры при Шварце, Радимов выразил мнение, что ждать больше нельзя. «Я думаю, что скоро нужно закончить. Ну, абсолютная апатия какая-то. Шварц и сам думал наверняка, что усиление будет. А если ещё Тюкавин уйдет? Правда, и сам Тюкавин сейчас — такая слабая версия Тюкавина, которого мы знаем», — подчеркнул он.
В следующем, третьем туре «Динамо» будет принимать махачкалинских одноклубников. Игра пройдет в воскресенье, 9 августа, стартовый свисток прозвучит в 14:30.