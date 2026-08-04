Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Левски
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.55
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева
0
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.06
П2
1.65
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Мьельбю
1
:
Слован Бр
1
Все коэффициенты
П1
4.70
X
5.80
П2
34.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арарат-Армения
2
:
Целе
1
Все коэффициенты
П1
1.27
X
4.60
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ауда
1
:
Динамо Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
9.50
П2
100.00
Футбол. Кубок России
20:45
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо З
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.60
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Олимпиакос П
:
НЕК Неймеген
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.81
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Юнион
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.55
П2
3.06
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Спарта П
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Ларн
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Шэмрок Роверс
:
Эгнатия
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Родина
5
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
0
:
Ростов
4
П1
X
П2

Владислав Радимов: Со Шварцем «Динамо» играет хуже, чем с Гусевым

Владимир Радимов раскритиковал «Динамо» после поражения от «Балтики» в Калининграде. Эксперт заявил, что не видит разницы между работой Гусева и Шварца, усомнился в оборонительных качествах Скопинцева и Зайдензаля, а также отметил слабую форму нападающего Тюкавина.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам Радимова, «Динамо» уступило в Калининграде, показав при этом крайне невыразительную игру. Эксперт задался вопросом о целесообразности замены Гусева на Шварца. «Кто-то будет говорить, что Шварц сильнее, кто-то — что Гусев. Я, честно говоря, вообще не вижу разницы абсолютно. Качественное изменение игры? Ну, абсолютно точно нет. Стало хуже, чем при Гусеве», — заявил он в интервью РБ Спорт.

Радимов также подверг сомнению оборонительный потенциал команды, отметив, что с футболистами уровня Скопинцева и Зайдензаля сложно рассчитывать на сухой матч. «Ну ты при них точно на ноль сыграть не можешь. Если только против тебя не Самара, которая приехала, и ты чётко знаешь, что заранее не пропустить надо. Но в целом с этими игроками бороться за что-то высокое, простите, это невозможно. Они не защитники. И тут вопрос — почему вы не можете с Бувача спросить? Тренеров меняют, а он столько лет работает и не может привезти нормальных защитников?», — добавил эксперт.

Он также обратил внимание на неуверенность команды в собственных силах, которая приводит к пропущенным голам, в том числе после стандартных положений, когда соперник выигрывает борьбу на дальней штанге и расстреливает ворота с близкого расстояния. По мнению Радимова, ответственность за это должны нести и тренерский штаб, и вратарь, и защитники.

Отвечая на вопрос о возможных сроках для налаживания игры при Шварце, Радимов выразил мнение, что ждать больше нельзя. «Я думаю, что скоро нужно закончить. Ну, абсолютная апатия какая-то. Шварц и сам думал наверняка, что усиление будет. А если ещё Тюкавин уйдет? Правда, и сам Тюкавин сейчас — такая слабая версия Тюкавина, которого мы знаем», — подчеркнул он.

В следующем, третьем туре «Динамо» будет принимать махачкалинских одноклубников. Игра пройдет в воскресенье, 9 августа, стартовый свисток прозвучит в 14:30.

Футбол. Премьер-лига
09.08
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.59