Владислав Радимов: Со Шварцем «Динамо» играет хуже, чем с Гусевым

Радимов также подверг сомнению оборонительный потенциал команды, отметив, что с футболистами уровня Скопинцева и Зайдензаля сложно рассчитывать на сухой матч. «Ну ты при них точно на ноль сыграть не можешь. Если только против тебя не Самара, которая приехала, и ты чётко знаешь, что заранее не пропустить надо. Но в целом с этими игроками бороться за что-то высокое, простите, это невозможно. Они не защитники. И тут вопрос — почему вы не можете с Бувача спросить? Тренеров меняют, а он столько лет работает и не может привезти нормальных защитников?», — добавил эксперт.