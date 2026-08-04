Мостовой о возможном возвращении Слуцкого в РПЛ: Оно всегда всплывает

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
«Для меня ничего удивительного в увольнении Слуцкого из китайского клуба нет, легко было предугадать, что так все закончится», — заявил Мостовой.
На вопрос, вернется ли Слуцкий к работе в РПЛ, эксперт неоднозначно ответил «Оно всегда всплывает».
Также Мостовой прокомментировал предположение, что Слуцкому стоило бы попробовать себя в другом виде спорта.
«Он может в любом — такие же только языком и на бумаге. Там же несложно. А вот выйди на поле или на лед и покажи… Вот что сложно. А сидеть и кушать пирожки с повидлом любой сможет», — сказал Мостовой.
Напомним, что ранее Леонид Слуцкий возглавлял «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин». Также Слуцкий был главным тренером сборной России.