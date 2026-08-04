Владислав Радимов: «Краснодар» изменился и стал мощнее

— Никита Кривцов выглядит мощно, но это совершенно разноплановые игроки. Но здесь теперь мощь, вбегания, скорость, атака из глубины. Не настолько тонкий игрок Кривцов, как Сперцян, но с хорошим поставленным ударом, с хорошим объемом действий, работы. Я думаю, что «Краснодар» немного изменится в этом плане, станет мощнее, скажем так. Уже стал. А голы Кривцова — тому доказательство.