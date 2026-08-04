Владислав Радимов: «Краснодар» изменился и стал мощнее

— Никита Кривцов выглядит мощно, но это совершенно разноплановые игроки. Но здесь теперь мощь, вбегания, скорость, атака из глубины. Не настолько тонкий игрок Кривцов, как Сперцян, но с хорошим поставленным ударом, с хорошим объемом действий, работы. Я думаю, что «Краснодар» немного изменится в этом плане, станет мощнее, скажем так. Уже стал. А голы Кривцова — тому доказательство.
— А вернувшийся в родные пенаты Воробьев пока не убеждает, я так понимаю?
— Нельзя сказать, что он совсем не смотрится. Он приносит какую-никакую пользу, адаптироваться ему надо, и давайте ему дадим на это время. На данный момент, конечно же, это не Воробьев образца «Локомотива», — передает слова Радимова «РБ Спорт».
Летом из «Краснодар» ушли Эдуард Сперцян («Аль-Ахли»), Олакунле Олусегун («Ростов»), Джованни Гонсалес («Ривер Плейт»), Виктор Са («Сан-Паулу»). Состав команды Мурада Мусаева при этом пополнили Кристиан («Крузейро»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Магомед Оздоев (ПАОК), Илья Вахания и Даниил Уткин (оба — «Ростов»).
В третьем туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» на выезде сыграет против «Спартака». Матч состоится в воскресенье, 9 августа, и начнется в 20 часов по московскому времени.
Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 1994-го по 2006 год он провел 33 матча за сборную России, в которых забил 3 мяча,