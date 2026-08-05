«Краснодар» отклонил предложение «Фенербахче» по трансферу Агкацева

Сумма предполагаемого трансфера составила 10 миллионов евро.
Руководство российского клуба отклонило данное предложение. В «Краснодаре» высоко ценят воспитанника клуба и намерены получить за его возможную продажу более значительную сумму.
Агкацев рассматривается турецкой командой в качестве одного из главных претендентов на роль основного вратаря. «Фенербахче» ведет поиски нового голкипера в связи с неопределенностью, сложившейся вокруг действующих вратарей команды.
Станислав Агкацев — воспитанник академии «Краснодара», который прошел через все ступени клубной системы: выступал за «Краснодар-2», а в главной команде дебютировал в 2021 году. В Российской премьер-лиге первый матч провел 28 февраля 2022 года против «Урала».
К началу сезона-2026/27 24-летний голкипер сыграл за основную команду «Краснодара» 96 официальных матчей, в которых 40 раз сохранил ворота в неприкосновенности. В РПЛ на его счету 69 матчей, 32 «сухие» игры и 62 пропущенных мяча.