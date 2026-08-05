«Краснодар» отклонил предложение «Фенербахче» по трансферу Агкацева

Станислав Агкацев — воспитанник академии «Краснодара», который прошел через все ступени клубной системы: выступал за «Краснодар-2», а в главной команде дебютировал в 2021 году. В Российской премьер-лиге первый матч провел 28 февраля 2022 года против «Урала».