Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Ларн
0
:
Иберия 1999
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Эгнатия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо З
5
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
НЕК Неймеген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
3
:
Буде-Глимт
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спарта П
2
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:5
Локомотив
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хапоэль Беэр-Шева
1
:
Црвена Звезда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мьельбю
1
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арарат-Армения
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ауда
1
:
Динамо Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Родина
5
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
0
:
Ростов
4
П1
X
П2

«Краснодар» отклонил предложение «Фенербахче» по трансферу Агкацева

Sport24 сообщает, что «Фенербахче» направил в «Краснодар» официальное предложение о переходе вратаря сборной России Станислава Агкацева.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК Краснодар

Сумма предполагаемого трансфера составила 10 миллионов евро.

Руководство российского клуба отклонило данное предложение. В «Краснодаре» высоко ценят воспитанника клуба и намерены получить за его возможную продажу более значительную сумму.

Агкацев рассматривается турецкой командой в качестве одного из главных претендентов на роль основного вратаря. «Фенербахче» ведет поиски нового голкипера в связи с неопределенностью, сложившейся вокруг действующих вратарей команды.

Станислав Агкацев — воспитанник академии «Краснодара», который прошел через все ступени клубной системы: выступал за «Краснодар-2», а в главной команде дебютировал в 2021 году. В Российской премьер-лиге первый матч провел 28 февраля 2022 года против «Урала».

К началу сезона-2026/27 24-летний голкипер сыграл за основную команду «Краснодара» 96 официальных матчей, в которых 40 раз сохранил ворота в неприкосновенности. В РПЛ на его счету 69 матчей, 32 «сухие» игры и 62 пропущенных мяча.