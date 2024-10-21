Капитан «Сибири» сломал челюсть одноклубнику в раздевалке

Сергей Нарылков в раздевалке устроил конфликт с 22-летним Константином Поповым и сломал ему челюсть. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на родственников игрока. Молодому футболисту была проведена сложнейшая операция.
В «Сибири» от комментариев отказались. Нарылков изначально заявил, что также не будет обсуждать сложившуюся ситуацию, однако позднее дал краткий комментарий.
«Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?» — заявил он.
Попов в последний раз появлялся на поле 30 сентября. 6 октября он был включен в заявку команды, однако остался на скамейке запасных, а уже на матчи 13 и 19 октября в список заявленных игроков он не попал.
«Сибирь» занимает 9-е место из 10 команд в турнирной таблице Второй лиги-А (группа «Золото»).