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Капитан «Сибири» сломал челюсть одноклубнику в раздевалке

36-летний капитан футбольного клуба «Сибирь» Сергей Нарылков после тренировки жестоко избил Константина Попова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Сергей Нарылков в раздевалке устроил конфликт с 22-летним Константином Поповым и сломал ему челюсть. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на родственников игрока. Молодому футболисту была проведена сложнейшая операция.

В «Сибири» от комментариев отказались. Нарылков изначально заявил, что также не будет обсуждать сложившуюся ситуацию, однако позднее дал краткий комментарий.

«Вам зачем это знать вообще? Он же мужчина, чего вам? Я мужчина, что вам?» — заявил он.

Попов в последний раз появлялся на поле 30 сентября. 6 октября он был включен в заявку команды, однако остался на скамейке запасных, а уже на матчи 13 и 19 октября в список заявленных игроков он не попал.

«Сибирь» занимает 9-е место из 10 команд в турнирной таблице Второй лиги-А (группа «Золото»).

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