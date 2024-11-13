«Кубань» подписала 21-летнего воспитанника «Баварии»

21-летний Леон Фуст перешел в выступающую во Второй лиге «Кубань». О подробностях контракта молодого немца с краснодарским клубом не сообщается.
Известно, что Фуст ранее выступал за вторую команду «Баварии», а также за австрийский «Амстеттен». Отмечается, что немец, помимо своей основной позиции левого защитника, также может сыграть в опорной зоне и центре полузащиты.
По итогам сезона-2023/24 «Кубань» заняла последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги и вылетела в третий по силе футбольный дивизион страны. В нынешнем сезоне подопечные Вячеслава Молчанова занимают 4-е место в группе «Золото», уступая «Ленинградцу», костромскому «Спартаку» и «Челябинску».