На Евсеева напали с ножом в Астрахани после матча с «Волгарем»

По информации телеграм-канала Baza, на 48-летнего специалиста напали в воскресенье вечером, когда он с другими сотрудниками «Ленинградца» шел из ресторана в отель в Астрахани. К Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить, после чего брызнули ему в лицо из перцового баллончика.
Помощник главного тренера «Ленинградца» Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате чего бывший защитник сборной России получил удар ножом по лицу по касательной. Его жизни на данный момент ничего не угрожает.
Сотрудникам «Ленинградца» удалось задержать нападавших и передать их полиции. Подробностей о мотивах их действий на данный момент нет.
Накануне «Ленинградец» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» (1:1) в матче заключительного 18-го тура Второй лиги. В официальном заявлении клуба отмечается, что случившееся не имеет отношения к игре с «Волгарем».
Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре этого года. Под его руководством клуб провел восемь матчей, в которых одержал три победы и пять раз сыграл вничью.
«Ленинградец» финишировал на третьем место в турнирной таблице дивизиона A группы «Золото» Второй лиги, отставая от лидирующего «Челябинска» на семь очков.