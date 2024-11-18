На Евсеева напали с ножом в Астрахани после матча с «Волгарем»

По информации телеграм-канала Baza, на 48-летнего специалиста напали в воскресенье вечером, когда он с другими сотрудниками «Ленинградца» шел из ресторана в отель в Астрахани. К Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить, после чего брызнули ему в лицо из перцового баллончика.