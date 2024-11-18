В Астрахани задержали напавших с ножом на Вадима Евсеева: видео

«В час ночи 18 ноября в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Астрахани поступило сообщение о том, что в потасовке на улице Адмиралтейская пострадали несколько человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двоих инициаторов происшествия, трое потерпевших доставлены в медицинское учреждение.



По предварительным данным, двое астраханцев 2002 и 2003 годов рождения, один из которых находится под следствием за мошеннические действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения подошли к троим мужчинам — представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку. Один из задержанных достал из кармана нож, а второй перцовый баллончик. В результате произошедшего трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Задержанные астраханцы доставлены в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Астрахани. Проводится процессуальная проверка», — сказано в сообщении пресс-службы УМВД России по Астраханской области.