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«Челябинск» и «Волгарь» проведут стыки за место в Первой лиге

«Челябинск» и астраханский «Волгарь» сыграют в стыковых матчах за место в Первой лиге на будущий сезон. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Тобол"

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании бюро исполкома РФС.

Ранее в Первую лигу напрямую вышли костромской «Спартак» и ульяновская «Волга», занявшие первое и второе место в весеннем турнире группы «Золото» дивизиона «А». Третья путевка на повышение в классе будет разыграна в стыковых матчах.

«Челябинск» получил право на стыки как победитель осеннего турнира. Его соперником должны был стать пятигорский «Машук-КМВ», финишировавший третьим в весеннем турнире, однако этот клуб не прошел лицензирование.

О проблемах с лицензированием у пятигорского клуба было известно заранее, поэтому в последнем туре «Челябинск» умышленно проиграл «Машуку» (1:2), чтобы тот занял третье место, а челябинский клуб избежал стыковых матчей и претендовал на повышение в классе автоматически из-за отсутствия соперника по стыкам.

Подобная ситуация не была четко прописана в регламенте турнира, чем воспользовался занявший четвертое место «Волгарь», который обратился в РФС с заявлением, что по спортивному принципу астранцы должны получить право встретиться в стыковых матчах с «Челябинском». Сегодня эта просьба была удовлетворена исполкомом РФС.

Даты проведения стыковых матчей между «Челябинском» и «Волгарем» будут определены позднее. Изначально они должны были пройти 18 и 22 июня, однако из-за возникших организационных проблем их проведение было отложено на более поздний срок.

Новый сезон в Первой лиге стартует 19 июля.