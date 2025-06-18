«Челябинск» и «Волгарь» проведут стыки за место в Первой лиге

Подобная ситуация не была четко прописана в регламенте турнира, чем воспользовался занявший четвертое место «Волгарь», который обратился в РФС с заявлением, что по спортивному принципу астранцы должны получить право встретиться в стыковых матчах с «Челябинском». Сегодня эта просьба была удовлетворена исполкомом РФС.