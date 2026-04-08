Игрок «Урала» спародировал Лапенко и стал мемом после интервью

«Хорошая игра, все было хорошо, первая игра сезона. Наша команда классная, у противника команда — тоже хорошая. Ну, не такая хорошая, у нас получше, вот. Классно, сыграл второй матч в профессиональном футболе. Понял, что Вторая лига Б, где Б — это “Боже мой, какой замечательный футбол”!



Футбол он и в Африке футбол. Он везде плюс-минус одинаковый. Только тут возраст ребят чуть-чуть отличается: у кого-то еще паспорта нет, кому-то не продают напитки покрепче», — сказал Скоропупов.