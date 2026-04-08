Игрок «Урала» спародировал Лапенко и стал мемом после интервью

23-летний хавбек, ранее выступавший в Медиалиге, дебютировал в профессиональном футболе и во втором тайме отметился голевой передачей на Павла Статучина. После игры Скоропупов удачно спародировал инженера НИИ — персонажа Антона Лапенко из веб-сериала «Внутри Лапенко».
«Хорошая игра, все было хорошо, первая игра сезона. Наша команда классная, у противника команда — тоже хорошая. Ну, не такая хорошая, у нас получше, вот. Классно, сыграл второй матч в профессиональном футболе. Понял, что Вторая лига Б, где Б — это “Боже мой, какой замечательный футбол”!
Футбол он и в Африке футбол. Он везде плюс-минус одинаковый. Только тут возраст ребят чуть-чуть отличается: у кого-то еще паспорта нет, кому-то не продают напитки покрепче», — сказал Скоропупов.
Илья Скоропупов является уроженцем Екатеринбурга и воспитанником футбольной академии «Строгино». В 2022 году он попал в Медиалигу, где провел в общей сложности 76 матчей за команды Basement, «Матч ТВ», «Титан», 2Drots и ФК «10». В сентябре прошлого года Скоропупов отметился забитым мячом за «десятку» в товарищеском матче против «Краснодара» (2:2).