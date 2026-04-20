Канчельскис: Футбол в России не живет, а еле-еле дышит

Главный тренер брянского «Динамо», бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказал своё мнение о состоянии футбола в стране в нынешних условиях.
"Можно сказать, что футбол как бы существует. Вторая лига сейчас сильно отличается от того, что было в Советском Союзе. Создаётся впечатление, что она уже не нужна руководителям. Приезжаешь в регионы, на стадионе — всего 100 зрителей. Разве это футбол? В советские времена на трибунах было по 10−15 тысяч. Есть с чем сравнить.
Проблем много: и логистика, и перелёты, и плохие искусственные поля. Болельщики не ходят, интерес к футболу снизился. Есть несколько регионов, где футбол любят, но это скорее исключение. В Брянске, к счастью, ситуация другая — на матчах регулярно бывает по четыре тысячи зрителей, хотя по регламенту количество зрителей ограничено. Странно: у нас устанавливают такие ограничения, если люди хотят приходить, а не наоборот.
Смотрите, сколько клубов закрывается. На Дальнем Востоке, кроме Хабаровска и Владивостока, нет команд вообще. Раньше было 16 команд, теперь не осталось ни одной. Каждый сезон футбольные клубы закрываются. Во время чемпионата мира 2018 года 11 профессиональных клубов прекратили существование. Что это значит? Видимо, футбол уже не так интересен. Он уже не развивается, а едва существует. Нужно его поддерживать, а у нас наоборот, сокращают«, — рассказал Канчельскис в интервью “Советскому спорту”.