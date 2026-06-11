«Черноморец» не выступит во Второй лиге из-за финансовых проблем

Мы понимаем ваше разочарование — мы переживаем эти эмоции вместе с вами. Но идти в сезон, не имея уверенности, что сможем его доиграть, — значит ставить под угрозу само существование одного из самых старых клубов страны. Мы не можем допустить такого риска, — говорится в заявлении «Черноморца».