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«Черноморец» не выступит во Второй лиге из-за финансовых проблем

Пресс-служба новороссийского «Черноморца» опубликовала заявление для болельщиков клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

«Черноморец» не выступит в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги сезона-2026/27 из-за финансовых проблем.

— Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и, к сожалению, не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне 2026/27. Переговоры с потенциальными партнёрами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии.

Мы понимаем ваше разочарование — мы переживаем эти эмоции вместе с вами. Но идти в сезон, не имея уверенности, что сможем его доиграть, — значит ставить под угрозу само существование одного из самых старых клубов страны. Мы не можем допустить такого риска, — говорится в заявлении «Черноморца».

Отмечается, что молодежная команда продолжит выступление в Молодежной футбольной лиге, а на ее базе будет сформирован состав, для участия в дивизионе «Б» Второй лиги, стартующем в марте 2027 года.

В клубе сообщили, что выполнят все обязательства минувшего сезона перед футболистами и персоналом.

В сезоне-2025/26 «Черноморец» не сумел сохранить место в Первой лиге, заняв 16-ю строчку в турнирной таблице.