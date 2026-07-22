Футбольный клуб «Иркутск» прекратил существование

В апреле «Иркутск» обратился к болельщикам и представителям бизнеса с просьбой оказать финансовую поддержку, чтобы сохранить профессиональный статус. Сообщалось, что футболисты не получали зарплату более двух с половиной месяцев.
«По финансовым причинам ФК “Иркутск” прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги Б. Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали все и даже больше для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба “Иркутск” до конца верил, боролся за положительное решение вопроса в части финансирования клуба, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться», — сказал гендиректор «Иркутска» Роман Городничев.
«Иркутск» был основан в 2019 году и с 2023 года выступал в группе 2 дивизиона «Б» Второй лиги. На момент снятия с турнира клуб занимал 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе после 14 матчей 11 очков.
Также «Иркутск» не примет участие в Кубке России. 30 июля клуб должен был сыграть против «Читы» в первом раунде Пути регионов.
«Иркутск» стал пятым футбольным клубом с 11 июня, снявшимся со Второй лиги. Ранее о снятии объявили «Черноморец», ПСК, «Кубань» и «Чайка».