Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
01.08
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.36
П2
2.53
Футбол. Первая лига
01.08
Ленинградец
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.87
П2
1.67
Футбол. Премьер-лига
01.08
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.46
П2
5.90
Футбол. Первая лига
01.08
Нефтехимик
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.56
П2
4.43
Футбол. Премьер-лига
01.08
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
завершен
Родина
2
:
Ростов
4
П1
X
П2

Автобус с футболистами «Факела» попал в ДТП по пути на матч

Пассажиры не пострадали.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Канал МЧС Ивановской области в "Максе"

Автобус с футболистами кировского «Факела» попал в ДТП в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ. Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил повреждение локтя, от госпитализации отказался. Пассажиры автобуса — футбольная команда “Факел” (г. Киров) — не пострадали», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

В МЧС также сообщили, что водитель грузового автомобиля не пострадал. Разлива топлива на месте аварии не зафиксировано.

Кировский футбольный клуб «Факел», чья команда попала в ДТП, арендовала у клуба из того же города «Фанком» автобус. Об этом ТАСС сообщили в «Фанкоме».

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что автобус с футболистами «Факела» столкнулся с грузовым автомобилем в Ивановской области. Пострадал водитель автобуса.

«Команда “Факел” арендовала у нас автобус, отправившись на матч в Иваново», — сообщил собеседник агентства.