Автобус с футболистами «Факела» попал в ДТП по пути на матч

Автобус с футболистами кировского «Факела» попал в ДТП в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ. Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил повреждение локтя, от госпитализации отказался. Пассажиры автобуса — футбольная команда “Факел” (г. Киров) — не пострадали», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
В МЧС также сообщили, что водитель грузового автомобиля не пострадал. Разлива топлива на месте аварии не зафиксировано.
Кировский футбольный клуб «Факел», чья команда попала в ДТП, арендовала у клуба из того же города «Фанком» автобус. Об этом ТАСС сообщили в «Фанкоме».
Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что автобус с футболистами «Факела» столкнулся с грузовым автомобилем в Ивановской области. Пострадал водитель автобуса.
«Команда “Факел” арендовала у нас автобус, отправившись на матч в Иваново», — сообщил собеседник агентства.