Карпин обязан побеждать: анонс матча Кипр — Россия

Дебют Карпина в сборной получился противоречивым. С одной стороны, результат — ничья с сильным соперником — достигнут. Еще и конкуренты помогли, разойдясь миром, так что Россия осталась на втором месте в группе. С другой, сама игра у команды Карпина не особо получилась, не сработала и задумка с Миранчуком в роли ложного форварда. Этот выбор вообще удивил, все-таки Алексей мало играет в «Аталанте», да и позиция эта ему не самая близкая. А Смолов, который тоже подходит для игры на контратаках и который находится сейчас в отличной форме, так и остался на скамейке запасных.

Из хорошего можно отметить выход 18-летнего Захаряна в основе, юный динамовец запомнился опасным ударом в первом тайме. Гильерме снова стал первым номером в сборной и отыграл уверенно — как и связка Джикия — Дивеев в центре обороны. А вот у Головина опять не получилось толком проявить себя, от креативного игрока «Монако» всегда ждешь больше остроты. По Ионову вопросов мало, очевидно, что он нравится тренеру из-за своей скорости и желания бороться, но голов от него давно уже ждут. Уже известно, Фернандес, Фомин и Ионов не сыграют с Кипром из-за проблем со здоровьем.

Кипр — команда настроения. В хороший день эта сборная может обыграть Словению, отобрать очки у Словакии, но такие дни случаются в последние годы редко. В прошлом туре киприоты умудрились влететь Мальте 0:3, правда, стоит отметить еще в первом тайме они остались в меньшинстве. Тренируют сборную с этого года 50-летний тренер Костеноглу, с клубами он до этого ничего не выигрывал. У Кипра явная проблема с форвардами, в 6 матчах в этом году они забили всего один гол. Даже Эстония забила больше в одном только матче с Бельгией.

Интересно, что в отборе на Евро-2020 Россия дома помучилась с Кипром (1:0), а в гостях разгромила его 5:0. Конечно, помогло удаление у соперника и травма основного вратаря, но российские футболисты не использовали еще минимум 5 верных моментов, преимущество там было полное. В пяти матчах киприотам однажды на своем поле удалось сыграть вничью с Россией 1:1 — Карпин играл в том матче в марте 1997-го и не должен допустить расслабленности в своей команде. Да, в Никосии сейчас жарко, за 30 градусов, это может помешать, но выигрывать российская сборная должна, тем более что ей нужно выправлять разницу забитых и пропущенных мячей. БК Winline дает на победу России с форой −1 коэффициент 1,68.