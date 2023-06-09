Стали известны финалисты молодежного ЧМ по футболу

В четверг, 8 июня, прошли полуфинальные матчи. В первом полуфинале Уругвай оказался сильнее сборной Израиля (1:0), которая впервые в своей истории участвует на этом турнире. Единственный мяч на 61-й минуте забил нападающий уругвайцев Андерсон Дуарте.

Второй полуфинал закончился победой итальянцев над прошлогодними финалистами турнира — сборной Южной Кореи (2:1). В первом тайме команды обменялись забитыми мячами — у итальянцев забил нападающий Чезаре Казадеи, у южнокорейцев с 11-метровой отметки точен оказался Ли Сын Вон. На 86-й минуте решающий мяч забил вышедший на замену 17-летний полузащитник Симоне Пафунди.

Италия и Уругвай ни разу в своей истории не побеждали на молодежном чемпионате мира. Для итальянцев наивысшим успехом являются бронзовые награды на МЧМ-2017, где в матче за третье место они обыграли как раз Уругвай (0:0, по пен. 4:1). Уругвай ранее дважды играл в финальных матчах (1997, 2013), но оба раза оставался в серебром.