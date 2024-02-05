Стало известно, где пройдет финал ЧМ по футболу 2026

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Решающий матч турнира состоится 19 июля. Текущая вместимость «Метлайф Стэдиум» составляет 82,5 тыс. зрителей, но к старту ЧМ-2026 она будет расширена до 87,2 тыс. Стадион был построен в 2010 году и располагается в получасе езды от центра Нью-Йорка.

Полуфинальные матчи ЧМ-2026 пройдут в Арлингтоне (пригород Далласа) и Атланте. Матч за третье место состоится в Майами.