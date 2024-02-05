Стало известно, где пройдет финал ЧМ по футболу 2026
Финал ЧМ-2026 пройдет на стадионе в Нью-Джерси.
Финал ЧМ-2026 пройдет на стадионе в Нью-Джерси.
Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Решающий матч турнира состоится 19 июля. Текущая вместимость «Метлайф Стэдиум» составляет 82,5 тыс. зрителей, но к старту ЧМ-2026 она будет расширена до 87,2 тыс. Стадион был построен в 2010 году и располагается в получасе езды от центра Нью-Йорка.
Полуфинальные матчи ЧМ-2026 пройдут в Арлингтоне (пригород Далласа) и Атланте. Матч за третье место состоится в Майами.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира его примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Турнир пройдет по новой системе: количество участников турнира будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.