«Зальцбург» стал последним участником от Европы на клубном ЧМ

В турнире примут участие 32 клуба, из которых 12 будут представлять Европу. Участие европейских клубов определяется по рейтингу УЕФА за последние четыре года. «Зальцбург» квалифицировался на турнир после вылета «Арсенала» из плей-офф Лиги чемпионов. Лондонцы получили бы путевку только в случае победы в турнире.

Ранее право принять участие в клубном ЧМ от УЕФА получили «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» (как победители трех последних розыгрышей ЛЧ), а также «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия», «Ювентус» и «Атлетико».

«Зальцбург» занимает 18-е место в четырехлетнем рейтинге УЕФА. Выше располагаются «Ливерпуль», «Лейпциг», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Милан», но эти клубы не попали на клубный ЧМ из-за ограничения ФИФА — не более двух команд от одной страны.

Австрийский клуб играл на групповом этапе Лиги чемпионов в каждом из четырех последних сезонов. В сезоне-2021/22 «Зальцбург» вышел в плей-офф, где в ⅛ финала по сумме двух матчей уступил «Баварии» (2:8). Именно этот успех позволил «быкам» набрать достаточное количество баллов в рейтинге УЕФА и воследствии выиграть борьбу за последнее место на клубном ЧМ.

От других конфедераций на турнир отобрались «Палмейрас», «Флуминенсе», «Фламенго» (все — Бразилия), «Леон», «Монтерей» (оба — Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад Касабланка» (Марокко) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

В декабре 2024 года пройдет первый розыгрыш Межконтинентального кубка ФИФА, который унаследует старый формат клубного чемпионата мира. Клубный чемпионат мира в новом формате будет проходить раз в четыре года, в то время как Межконтинентальный кубок будет проводиться ежегодно.