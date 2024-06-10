Спартаковец Угальде оформил гол и две ассиста в матче за сборную

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Спартака» Манфред Угальде. В начале матча 22-летний костариканец реализовал выход один на один, а затем ассистировал Альваро Саморе и Джеральду Тейлору.

Угальде перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Твенте» за 13 млн евро. Нападающий провел за московский клуб 16 матчей и отметился одним забитым мячом в Кубке России. В марте Угальде установил антирекорд для нападающих-новичков «Спартака» по количеству матчей в РПЛ без голов.