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09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Спартаковец Угальде оформил гол и две ассиста в матче за сборную

Сборная Коста-Рики на выезде разгромила национальную команду Гренады (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Коста-Рика
Спартак
Источник: AFP 2023

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Спартака» Манфред Угальде. В начале матча 22-летний костариканец реализовал выход один на один, а затем ассистировал Альваро Саморе и Джеральду Тейлору.

Угальде перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Твенте» за 13 млн евро. Нападающий провел за московский клуб 16 матчей и отметился одним забитым мячом в Кубке России. В марте Угальде установил антирекорд для нападающих-новичков «Спартака» по количеству матчей в РПЛ без голов.

Сборная Коста-Рики с шестью набранными очками возглавляет отборочную группу B. Костариканцы успешно квалифицировались на пять из шести мундиалей в XXI веке.

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