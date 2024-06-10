Анчелотти: «Реал» не будет участвовать в клубном чемпионате мира

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Турнир в обновленном формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В нем примут участие 32 клуба из шести конфедераций, 12 из которых будут представлять Европу. Участие в турнире добавит в календарь клубов от трех до семи матчей, из-за чего «Реал» в следующем сезоне может провести до 72 официальных игр.

«ФИФА забывает, что клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч “Реала” стоит 20 млн евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. Отрицательно. Мадридский “Реал”, как и другие клубы, откажется от приглашения», — сказал Анчелотти.

Официально об отказе «Реала» от участия в клубном чемпионате мира пока не сообщалось. Помимо «сливочных» от Европы на клубный ЧМ отобрались «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия», «Ювентус», «Атлетико» и «Зальцбург».

В декабре этого года пройдет первый розыгрыш Межконтинентального кубка ФИФА, который унаследует старый формат клубного чемпионата мира. «Реал» должен также принять в нем участие на правах победителя Лиги чемпионов.