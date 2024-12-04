Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧМ-2034 в Саудовской Аравии из-за Рамадана может пройти в январе

У ФИФА возникли трудности с определением дат проведения ЧМ-2034. Об этом сообщает The Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

11 декабря ФИФА должна официально объявить страны, которые станут хозяйками чемпионатов мира по футболу в 2030 и 2034 годах. Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение ЧМ-2034 и ни у кого нет сомнений, что именно они получат право проведения мундиаля.

Отмечается, что проведение турнира в летнее время не является целесообразным, так как температура воздуха в этот период в стране может достигать 45 градусов. По этим причина ЧМ-2022 в Катаре впервые в истории был проведен в зимнее время — с ноября по декабрь.

Проведение ЧМ-2034 в эти месяцы может осложниться из-за священного для мусульман месяца Рамадан, который ежегодно привлекает в Саудовскую Аравию более 1,5 млн паломников со всего мира. В настоящее время обсуждается возможность начала мундиаля в январе.

Планируется, что ЧМ-2034 примут пять городов: Эр-Рияд, Джидда, Эль-Хубар, Абха и город будущего Неом, возведение которого началось в 2022 году.