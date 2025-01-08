Дидье Дешам объявил о решении уйти из сборной Франции

Дидье Дешаму 56 лет, он был тренером «Монако», «Ювентуса» и «Марселя». Монегаски под его руководством в 2004 году единственный раз в своей истории играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Порту» Жозе Моуринью. Во время игровой карьеры Дешам в качестве капитана сборной Франции привел ее к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Полузащитник выступал за такие клубы как «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси» и «Валенсия».