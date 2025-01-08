Дидье Дешам объявил о решении уйти из сборной Франции

Как сообщает RMC Sport, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил об уходе из национальной команды в 2026 году.
«Я здесь с 2012 года, все закончится после чемпионата мира-2026. Никогда не хочется, чтобы, то, что складывается так здорово, прекращалось. Но нужно уметь сказать “стоп”, — заявил Дешам.
Специалист добавил, что возглавляет сборную Франции рекордное количество времени, однако никогда не думал о личных достижениях. «Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она была на протяжении многих лет», — отметил Дешам.
Под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 и стала победителем Лиги наций. Кроме того, специалист вместе с трехцветными стал вице-чемпионом мира и Европы.
Как сообщает Le Parisien, основным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции является бывший партнер Дешама по «Ювентусу» и национальной команде Зинедин Зидан.
Дидье Дешаму 56 лет, он был тренером «Монако», «Ювентуса» и «Марселя». Монегаски под его руководством в 2004 году единственный раз в своей истории играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Порту» Жозе Моуринью. Во время игровой карьеры Дешам в качестве капитана сборной Франции привел ее к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Полузащитник выступал за такие клубы как «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси» и «Валенсия».