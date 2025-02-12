На чемпионате мира по футболу 2034 года не будет алкоголя

«На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь. Можно отлично провести время и без него. В нем нет стопроцентной необходимости. И знаете, если вы захотите выпить, когда покинете страну — пожалуйста. У нас сухая страна, как и в случае с погодой. У каждого своя культура, и мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять ее ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» — приводит слова Бандара Аль Сауда британская радиостанция LBC.