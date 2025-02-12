На чемпионате мира по футболу 2034 года не будет алкоголя

Посол Саудовской Аравии в Великобритании принц Халид бин Бандар Аль Сауд заявил, что власти страны не намерены менять законы ради продажи алкогольных напитков во время чемпионата мира по футболу 2034 года, подчеркнув, что никаких исключений сделано не будет.
«На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь. Можно отлично провести время и без него. В нем нет стопроцентной необходимости. И знаете, если вы захотите выпить, когда покинете страну — пожалуйста. У нас сухая страна, как и в случае с погодой. У каждого своя культура, и мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять ее ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» — приводит слова Бандара Аль Сауда британская радиостанция LBC.
В декабре 2024 года конгресс ФИФА утвердил Саудовскую Аравию местом проведения чемпионата мира 2034 года. Позднее представители ФИФА сообщали, что не планируют обсуждать с оргкомитетом соревнований вопрос продажи пива на матчах турнира в обход местного законодательства.
Ранее сообщалось, что ФИФА извлекли уроки чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда первоначально организации удалось добиться права на продажу пива, однако, по данным СМИ, за два дня до старта турнира под давлением правящей семьи Аль-Тани разрешение было снято. После этого ФИФА пришлось заплатить около 40 миллионов фунтов стерлингов компенсации пивоваренной компании.