ФИФА назвала страны‑хозяйки женских ЧМ по футболу 2031 и 2035

Ранее на Конгрессе УЕФА в Белграде Инфантино сообщил, что совместная заявка Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии является единственной «действительной заявкой», представляющей интерес для проведения турнира в 2035 году. США также выдвинули единственную заявку на проведение турнира 2031 года.
«Могу подтвердить, что мы получили одну заявку на 2031 год и одну — на 2035 год. Заявка на 2031 год поступила от США и, возможно, от некоторых других членов КОНКАКАФ. А заявка на 2035 год поступила от Европы, от стран-хозяев: Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса», — сказал Инфантино.
Испания, Португалия и Марокко планировали побороться за проведение ЧМ-2035, но ни одна из стран так не подала заявку.
В 2027 году женский чемпионат мира пройдет в Бразилии.
Последний чемпионат мира по футболу среди женщин, который прошел в 2023 году, принимали Австралия и Новая Зеландия. Победительницами турнира стали футболистки из Испании. В финале они обыграли сборную Англии со счетом 1:0. Сборная Испании впервые выиграла чемпионат мира. Лучшим игроком турнира была признана двукратная обладательница награды «Золотой мяч» Айтана Бонмати.