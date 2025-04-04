ФИФА назвала страны‑хозяйки женских ЧМ по футболу 2031 и 2035

«Могу подтвердить, что мы получили одну заявку на 2031 год и одну — на 2035 год. Заявка на 2031 год поступила от США и, возможно, от некоторых других членов КОНКАКАФ. А заявка на 2035 год поступила от Европы, от стран-хозяев: Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса», — сказал Инфантино.