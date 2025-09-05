Ричмонд
Нагельсманн разнес немецких игроков после проигрыша Словакии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн после выездного поражения от Словакии (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026 обвинил своих игроков в отсутствии желания. Об этом сообщает Bild.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Словаки сенсационно обыграли четырехкратных чемпионов мира в Братиславе благодаря голам Давида Ганцко (42') и Давида Стрельца (55'). Германия впервые в своей истории проиграла стартовый матч отборочного турнира к чемпионату мира.

«Я больше не хочу слышать слово “качество”. Речь идёт об эмоциях. Мы вызвали лучших игроков Германии, но, возможно, в следующий раз нам придется вызывать игроков менее качественных, но которые будут выкладываться на поле по полной. Это привело бы к иному результату, чем если бы играли лучшие игроки. Это так.

Все должны понимать, что к такому матчу нужно подходить, как к полуфиналу Лиги чемпионов. Я в целом уверен в игроках, поэтому и приглашаю их. Но каждый должен к этому привыкнуть. Недостаточно просто играть на ручном тормозе, даже против словаков. Мы регулярно видим такое в Кубке Германии, эти истории о Давиде и Голиафе», — сказал Нагельсманн.

Сборная Германии потерпела третье поражение в официальных матчах подряд. Команда Нагельсманна выиграла лишь один из пяти матчей в 2025 году — против Италии (2:1) в ¼ финала Лиги наций, который прошел в марте.

В воскресенье, 7 сентября, Германия дома сыграет против сборной Северной Ирландии. Начало матча — в 21:45 по московскому времени.

Словакия
2:0
Первый тайм: 1:0
Германия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа A
4.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Tehelne Pole
Главные тренеры
Франческо Кальцона
Юлиан Нагельсманн
Голы
Словакия
Давид Ганцко
(Давид Стрелец)
42′
Давид Стрелец
(Норберт Дьембер)
55′
Составы команд
Словакия
1
Мартин Дубравка
6
Норберт Дьембер
16
Давид Ганцко
21
Матуш Беро
22
Станислав Лоботка
5
Любомир Шатка
14
Милан Шкриньяр
8
Ондрей Дуда
90′
10
Ласло Бенеш
15
Давид Стрелец
83′
9
Роберт Боженик
20
Давид Дюриш
66′
19
Томаш Риго
7
Лео Сауэр
83′
11
Любомир Тупта
Германия
1
Оливер Бауманн
18
Максимилиан Миттельштедт
90+3′
17
Флориан Вирц
8
Леон Горецка
11
Ник Вольтемаде
2
Антонио Рюдигер
61′
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
13
Ннамди Коллинз
46′
22
Давид Раум
20
Серж Гнабри
66′
14
Карим Адейеми
89′
16
Ангело Штиллер
60′
10
Надим Амири
Статистика
Словакия
Германия
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
5
4
Угловые
5
8
Фолы
12
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
