Нагельсманн разнес немецких игроков после проигрыша Словакии

«Я больше не хочу слышать слово “качество”. Речь идёт об эмоциях. Мы вызвали лучших игроков Германии, но, возможно, в следующий раз нам придется вызывать игроков менее качественных, но которые будут выкладываться на поле по полной. Это привело бы к иному результату, чем если бы играли лучшие игроки. Это так.



Все должны понимать, что к такому матчу нужно подходить, как к полуфиналу Лиги чемпионов. Я в целом уверен в игроках, поэтому и приглашаю их. Но каждый должен к этому привыкнуть. Недостаточно просто играть на ручном тормозе, даже против словаков. Мы регулярно видим такое в Кубке Германии, эти истории о Давиде и Голиафе», — сказал Нагельсманн.