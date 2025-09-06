Матч Турция — Испания 7 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В 1-м туре в четверг обе команды добились побед. «Красная фурия», как и ожидалось, не испытала ни малейших проблем в Болгарии (3:0), а турецким футболистам пришлось постараться. Грузинская сборная со своим лидером Хвичей Кварацхелией здорово прибавила амбиций после яркого выступления на Евро-2024, но начало игры в Тбилиси полностью осталось за Турцией — к 53-й минуте на табло были те же 0:3, что и в Софии, но в концовке Хвича и компания здорово прижали соперника и едва не отыгрались. Однако итоговый счет 2:3 означает, что Турция заработала 3 очка и в воскресенье поборется с Испанией за лидерство. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.