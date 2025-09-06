Матч Турция — Испания 7 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 21:45 мск и пройдет на стадионе «Конья Бююкшехир Беледие» в турецком городе Конья. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер из Англии. Игру Турция — Испания в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Для Испании и Турции отборочный турнир ЧМ-2026 только начался, но уже во 2-м туре группы Е состоится, возможно, ключевой матч всей квалификации с их участием. Понятно, что действующие чемпионы Европы — главные претенденты на выход на мундиаль с первого места, но, если Турция хочет бросить им вызов, это надо делать прямо сейчас. Отметим, что для Испании есть еще запасной вариант по итогам Лиги наций, где она стала второй, но, конечно, Луис де ла Фуэнте не собирается им пользоваться и своих подопечных настраивает на успех здесь и сейчас.
В 1-м туре в четверг обе команды добились побед. «Красная фурия», как и ожидалось, не испытала ни малейших проблем в Болгарии (3:0), а турецким футболистам пришлось постараться. Грузинская сборная со своим лидером Хвичей Кварацхелией здорово прибавила амбиций после яркого выступления на Евро-2024, но начало игры в Тбилиси полностью осталось за Турцией — к 53-й минуте на табло были те же 0:3, что и в Софии, но в концовке Хвича и компания здорово прижали соперника и едва не отыгрались. Однако итоговый счет 2:3 означает, что Турция заработала 3 очка и в воскресенье поборется с Испанией за лидерство. Результаты прошедших матчей и расписание квалификации чемпионата мира по футболу 2026 вы можете найти здесь.
Испания невероятно мощно и эффективно выглядит в атаке и давно уже не уходила с поля без минимум пары забитых мячей, а турки тоже неплохо атакуют, но пропускают многовато, чтобы остановить одну из лучших сборных мира на данный момент. Букмекеры дают на победу Испании невысокий коэффициент 1,55, а возможный успех Турции оценили в 5,60. Даже двойной шанс Турции (победа или ничья) не выглядит очень реалистичным событием (2,46).