Отборочный турнир к ЧМ-2026 и матч принципиальных соперников в Омске: что смотреть сегодня

В Омске местный «Авангард» матчем против казанского «Ак Барса» проведет свой первый матч регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26. «Авангард» подошел к старту нового сезона с большими амбициями. Омичи в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина дошли до второго раунда, где только во втором овертайме седьмого матча уступили будущему победителю плей-офф ярославскому «Локомотиву». Канадский специалист Ги Буше провел полноценную предсезонную подготовку, а потому команда находится в числе главных соискателей в битве за главный трофей сезона. В межсезонье «Авангард» покинули Рид Буше и Владимир Ткачев, игравшие важную роль в команде. При этом «ястребам» удалось подписать ряд хоккеистов высокого класса — Вячеслава Войнова, Эндрю Потуральски, Дмитрия Рашевского и Александра Волкова.