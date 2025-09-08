Отборочный турнир к ЧМ-2026 и матч принципиальных соперников в Омске: что смотреть сегодня

Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Европа. Группа C. Беларусь — Шотландия
21:45. Где смотреть: Okko.
Сборная России не принимает участия в отборочном турнире, но можно поболеть за сборную Беларуси, которой предстоит в венгерском Залаэгерсеге провести матч с весьма непростым соперником. Шотландцы принимали участие в двух последних чемпионатах Европы, обладают крепким составом. Лидерами команды являются Энди Робертсон («Ливерпуль») и Скотт Мактоминей («Наполи»).
В первом туре отборочного цикла белорусы потерпели разгромное поражение от греков — 1:5, а подопечные Стивена Кларка добыли очко в выездной встрече в Копенгагене (0:0). Беларусь и Шотландия в пятый раз сыграют друг с другом — одна победа белорусов, одна ничья и две победы шотландцев. Сможет ли сборная Беларуси сегодня оказать сопротивление и не проиграть во встрече с шотландцами?
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Европа. Группа I. Израиль — Италия
21:45. Где смотреть: Okko.
Этот матч также пройдет в Венгрии — сборные Беларуси и Израиля решением УЕФА запрещено проводить международные встречи на домашних аренах. Соревнования в группе I начались уже в марте. Команда Израиля к данному моменту провела 4 матча (3 победы и поражение от Норвегии), у итальянцев на одну игру меньше, но результат похожий — 6 очков и поражение во встрече с норвежцами.
Итальянцам в этом матче будут настроены только на победу — прямую путевку на мировое первенство получает лишь победитель группы, а итальянцам необходимо не отстать от набравших великолепную форму норвежцев. На прошлой неделе итальянцы провели первую встречу под руководством Дженнаро Гаттузо — крупная победа со счетом 5:0 над командой Эстонии. Однако болельщикам все равно пришлось понервничать. «Скуадра адзурра» смогла открыть счет лишь к исходу первого часа игры.
Сборная Израиля — крепкая команда и для сохранения шансов на удачное прохождение отборочного турнира будет стремиться как минимум не проиграть в матче с командой Италии. Удастся ли итальянцам осуществить задуманное и увести из Дебрецена три очка?
КХЛ. Регулярный чемпионат. «Авангард» — «Ак Барс»
16:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
В Омске местный «Авангард» матчем против казанского «Ак Барса» проведет свой первый матч регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26. «Авангард» подошел к старту нового сезона с большими амбициями. Омичи в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина дошли до второго раунда, где только во втором овертайме седьмого матча уступили будущему победителю плей-офф ярославскому «Локомотиву». Канадский специалист Ги Буше провел полноценную предсезонную подготовку, а потому команда находится в числе главных соискателей в битве за главный трофей сезона. В межсезонье «Авангард» покинули Рид Буше и Владимир Ткачев, игравшие важную роль в команде. При этом «ястребам» удалось подписать ряд хоккеистов высокого класса — Вячеслава Войнова, Эндрю Потуральски, Дмитрия Рашевского и Александра Волкова.
«Ак Барс» в прошлом сезоне тоже ограничился участием во втором раунде Кубка Гагарина, когда сначала одержал две подряд гостевые победы над московским «Динамо», а затем неожиданно четырежды подряд уступил и вылетел. Несмотря на это, тренерский штаб Анвара Гатиятулина продолжает работу в Казани, а костяк состава сохранился.
В межсезонье казанцы точечно укрепились, подписав защитников Илью Карпухина и Уайатта Калинюка, а в атаку — Брэндона Биро, Григория Денисенко и Михаила Фисенко. Накануне «Ак Барс» уже успел провести свой стартовый матч в регулярном чемпионате, потерпев поражение от «Металлурга» в серии буллитов — 3:4.