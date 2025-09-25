Ричмонд
Стало известно, кто будет талисманами чемпионата мира-2026

Выбрано три образа животных, ставших представителями культуры Канады, США и Мексики.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: fifa.com

ФИФА представила образы талисманов чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

Маскотами выбраны лось Мэйпл, представляющий Канаду, ягуар Зайю — Мексика и орлан Клатч — США. По словам пресс-службы ФИФА талисманы будут отображать дух и культуру своих стран.

«Команда чемпионата мира — 2026 стала больше и еще веселее! Мэйпл, Зайю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Талисманом чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году стал ковер-самолет по прозвищу Лаиб. Его имя в переводе на русский язык означает «очень хороший игрок». По форме талисман напоминает куфию — традиционный арабский головной убор. Во время церемонии открытия чемпионата мира в ФИФА рассказали, что Лаиб из «параллельной вселенной маскотов, куда они все возвращаются после завершения мундиалей».

Ранее, в мае 2023 года, ФИФА представила логотип предстоящего ЧМ-2026. Он выполнен в стиле минимализма. Трофей турнира изображен на фоне числа 26, символизирующего год проведения события. Позже ФИФА постаралась осмыслить решение такого дизайна, сказав, что изображение кубка и национальные мотивы стали обыденностью, тем более, что сложно найти сквозную метафору для США, Канады и Мексики одновременно.

Чемпионат мира — 2026 пройдет с 11 по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 сборных.