Стало известно, кто будет талисманами чемпионата мира-2026

ФИФА представила образы талисманов чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.
Маскотами выбраны лось Мэйпл, представляющий Канаду, ягуар Зайю — Мексика и орлан Клатч — США. По словам пресс-службы ФИФА талисманы будут отображать дух и культуру своих стран.
«Команда чемпионата мира — 2026 стала больше и еще веселее! Мэйпл, Зайю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Талисманом чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году стал ковер-самолет по прозвищу Лаиб. Его имя в переводе на русский язык означает «очень хороший игрок». По форме талисман напоминает куфию — традиционный арабский головной убор. Во время церемонии открытия чемпионата мира в ФИФА рассказали, что Лаиб из «параллельной вселенной маскотов, куда они все возвращаются после завершения мундиалей».
Ранее, в мае 2023 года, ФИФА представила логотип предстоящего ЧМ-2026. Он выполнен в стиле минимализма. Трофей турнира изображен на фоне числа 26, символизирующего год проведения события. Позже ФИФА постаралась осмыслить решение такого дизайна, сказав, что изображение кубка и национальные мотивы стали обыденностью, тем более, что сложно найти сквозную метафору для США, Канады и Мексики одновременно.
Чемпионат мира — 2026 пройдет с 11 по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 сборных.