Стало известно, кто будет талисманами чемпионата мира-2026

Талисманом чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году стал ковер-самолет по прозвищу Лаиб. Его имя в переводе на русский язык означает «очень хороший игрок». По форме талисман напоминает куфию — традиционный арабский головной убор. Во время церемонии открытия чемпионата мира в ФИФА рассказали, что Лаиб из «параллельной вселенной маскотов, куда они все возвращаются после завершения мундиалей».