Стали известны цены билетов на матчи ЧМ-2026

В продаже будут билеты четырех категорий в соответствии с расположением на стадионе, где первая категория — лучшие места (в основном нижний ярус и ближе к центру поля), а четвертая — самые доступные билеты (как правило верхние ряды и сектора за воротами):
- категория 4: от 60 до 105 долларов (от 4,9 тыс. до 8,6 тыс. рублей)
- категория 3: от 140 до 215 долларов (от 11,4 тыс. до 17,5 тыс. рублей)
- категория 2: от 310 до 465 долларов (от 25,2 тыс. до 37,8 тыс. рублей)
- категория 1: от 410 до 620 долларов (от 33,4 тыс. до 50,5 тыс. рублей)
Цены билетов на финальный матч буд3т выглядеть следующим образом:
- категория 4: 2030 долларов (165 тыс. рублей)
- категория 3: 2790 долларов (226,8 тыс. рублей)
- категория 2: 4210 долларов (342,5 тыс. рублей)
- категория 1: 6730 долларов (547,5 тыс. рублей)
Таким образом, билеты на ЧМ-2026 будут стоить примерно в три раза дороже, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Ранее ФИФА сообщала о намерении применять динамическое ценообразование при продаже билетов на ЧМ-2026, корректируя их стоимость в зависимости от спроса и других факторов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.