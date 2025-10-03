Генсек РФС: было бы здорово, если бы России дали wild card на ЧМ

Wild card — это специальное приглашение для участия в турнире, которое дается игроку или команде, не прошедшей квалификацию обычным способом. Ранее сборная России не была допущена до отборочного турнира ЧМ-2026.
«Рассуждаю с точки зрения теории. И с точки зрения того, что это было бы здорово. Есть все аргументы, почему это можно сделать. Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо, хотя мы понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет.
Могу сказать так: администрации ФИФА и УЕФА очень плотно следят за международной повесткой, вплоть до слухов. И каждый раз, когда возникает, скажем так, потепление — увеличение частоты контактов между нами и другими странами, понимаем, о ком говорим прежде всего, там надеются, что им будет дан, условно, зеленый свет, чтобы нас максимально быстро вернуть в соревнования», — сказал Митрофанов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может посетить чемпионат мира, если получил приглашение от президента США Дональда Трампа.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. 10 октября национальная команда в Волгограде встретится со сборной Ирана, после чего 14 октября в Москве сыграет против сборной Боливии.