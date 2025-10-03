Генсек РФС: было бы здорово, если бы России дали wild card на ЧМ

«Рассуждаю с точки зрения теории. И с точки зрения того, что это было бы здорово. Есть все аргументы, почему это можно сделать. Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо, хотя мы понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет.



Могу сказать так: администрации ФИФА и УЕФА очень плотно следят за международной повесткой, вплоть до слухов. И каждый раз, когда возникает, скажем так, потепление — увеличение частоты контактов между нами и другими странами, понимаем, о ком говорим прежде всего, там надеются, что им будет дан, условно, зеленый свет, чтобы нас максимально быстро вернуть в соревнования», — сказал Митрофанов.