Криштиану Роналду отреагировал на рекорд по голам в отборах на ЧМ

Напомним, сборная Португалии 14 октября сыграла вничью с Венгрией в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года (2:2). Оба мяча у португальцев забил 40-летний Роналду (22-я и 45+3-я минута).
Благодаря этим голам Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в матчах отбора на ЧМ. На счету звездного форварда 41 мяч. По этому показателю он обошел нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса (39), который завершил карьеру в 2017 году.
«Не секрет, что игра за сборную многое для меня значит. Именно поэтому я горд, что мне покорился такой рекорд в составе национальной команды. Спасибо всем, кто помог мне на этом пути. Увидимся в ноябре, когда мы добьемся выхода в финальную часть ЧМ», — написал Роналду в соцсетях.
В составе сборной Португалии Роналду провел 225 матчей, в которых забил 143 гола и сделал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой Роналду стал победителем Евро-2016 и дважды выиграл Лигу наций УЕФА (2019, 2025).
Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. На данный момент на его счету 948 забитых мячей.