Криштиану Роналду отреагировал на рекорд по голам в отборах на ЧМ

«Не секрет, что игра за сборную многое для меня значит. Именно поэтому я горд, что мне покорился такой рекорд в составе национальной команды. Спасибо всем, кто помог мне на этом пути. Увидимся в ноябре, когда мы добьемся выхода в финальную часть ЧМ», — написал Роналду в соцсетях.