Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Криштиану Роналду отреагировал на рекорд по голам в отборах на ЧМ

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по голам в матчах отбора на чемпионат мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, сборная Португалии 14 октября сыграла вничью с Венгрией в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года (2:2). Оба мяча у португальцев забил 40-летний Роналду (22-я и 45+3-я минута).

Благодаря этим голам Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в матчах отбора на ЧМ. На счету звездного форварда 41 мяч. По этому показателю он обошел нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса (39), который завершил карьеру в 2017 году.

«Не секрет, что игра за сборную многое для меня значит. Именно поэтому я горд, что мне покорился такой рекорд в составе национальной команды. Спасибо всем, кто помог мне на этом пути. Увидимся в ноябре, когда мы добьемся выхода в финальную часть ЧМ», — написал Роналду в соцсетях.

В составе сборной Португалии Роналду провел 225 матчей, в которых забил 143 гола и сделал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой Роналду стал победителем Евро-2016 и дважды выиграл Лигу наций УЕФА (2019, 2025).

Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. На данный момент на его счету 948 забитых мячей.