Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Дик Адвокаат сенсационно вывел сборную Кюрасао на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В заключительном туре третьего раунда отборочного турнира зоны КОНКАКАФ сборная Кюрасао на выезде сыграла вничью с командой Ямайки (0:0).

Благодаря этому результату сборная Кюрасао заняла первое место в группе B, набрав в шести матчах 12 очков, и напрямую пробилась на ЧМ‑2026. Вместе с Кюрасао на мундиаль пробились команды Панамы и Гаити, а сборная Суринама продолжит борьбу за путевку на турнир в межконтинентальных стыковых матчах.

Кюрасао — небольшой остров в Карибском море, который является государственным образованием в составе Королевства Нидерландов. Он стал самой маленькой в истории страной, вышедшей в финальный турнир чемпионата мира как по площади (444 кв. км, 222-е место в мире), так и по численности населения (155,8 тыс., 195-е место в мире). Ранее эти достижения принадлежали Кабо-Верде (4033 кв. км) и Исландии (393,1 тыс. человек).

Сборная Кюрасао почти полностью состоит из нидерландских футболистов происхождением из островного карибского государства. Единственным настоящим уроженцем острова в ее составе является полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Тахит Чонг, начинавший свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Команда занимает 82-е место в рейтинге ФИФА.

С января 2024 года сборной Кюрасао руководит бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, который перед решающим матчем с Ямайкой покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед при пяти ничьих и двух поражениях.

С 2020 по 2021 год сборной Кюрасао руководил еще один экс-наставник сборной России Гус Хиддинк.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.