Стало известно, где пройдет финальный матч ЧМ-2030

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан сообщил, что финал чемпионата мира по футболу 2030 года состоится на территории Испании.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, ЧМ-2030 пройдет в Португалии, Марокко и Испании.

«Испания на протяжении многих лет демонстрирует доказанную организационную способность, именно она возглавит подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года. Финал этого чемпионата мира состоится здесь.

Это будет юбилейный чемпионат мира, потому что исполнится 100 лет с момента проведения чемпионата мира в Уругвае. Мы должны соответствовать этому уровню. Мы работаем над тем, чтобы Испания приняла лучший чемпионат мира в истории в 2030 году», — приводит слова Рафаэля Лусана Mundo Deportivo.

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.

Ранее сообщалось, что цены на билеты на ЧМ-2026 по сравнению с ЧМ-2022, который прошел в Катаре, выросли в среднем в два-три раза. На отдельные матчи, например матч открытия и финал, стоимость билетов увеличилась в 10−15 раз.