Стало известно, где пройдет финальный матч ЧМ-2030

«Испания на протяжении многих лет демонстрирует доказанную организационную способность, именно она возглавит подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года. Финал этого чемпионата мира состоится здесь.



Это будет юбилейный чемпионат мира, потому что исполнится 100 лет с момента проведения чемпионата мира в Уругвае. Мы должны соответствовать этому уровню. Мы работаем над тем, чтобы Испания приняла лучший чемпионат мира в истории в 2030 году», — приводит слова Рафаэля Лусана Mundo Deportivo.