Футболист сборной Испании может пропустить ЧМ-2026

По данным источника, в конце прошлого сезона «Атлетик» и Нико Уильямс договорились о консервативном лечении, будучи уверенными, что ситуация улучшится, как это произошло с другими игроками клуба, которые избежали операции.
Однако предпринятые до сих пор шаги не принесли ожидаемых результатов. Нико Уильмс взял перерыв в матчах, прежде чем вернуться к игре, следуя очень специфическому плану восстановления и профилактики. Футболист выполнил все предписания, но так и не смог избавиться от болей в спине. Это может помешать футболисту сыграть за сборную Испании на чемпионате мира‑2026.
23‑летний Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика», за первую команду которого выступает с 2021 года. За четыре года он провел за басков 189 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 35 голевых передач. В 2024 году Уильямс помог «Атлетику» выиграть Кубок Испании. Вместе с Нико в «Атлетике» играет его старший брат Иньяки Уильямс. Они стали первыми братьями, выступающими за клуб с 1986 года.
В 2024 году Нико Уильямс стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. На победном турнире левый вингер выходил в стартовом составе сборной в шести матчей. Всего за национальную команду он провел 30 матчей и забил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.