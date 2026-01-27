Футболист сборной Испании может пропустить ЧМ-2026

Однако предпринятые до сих пор шаги не принесли ожидаемых результатов. Нико Уильмс взял перерыв в матчах, прежде чем вернуться к игре, следуя очень специфическому плану восстановления и профилактики. Футболист выполнил все предписания, но так и не смог избавиться от болей в спине. Это может помешать футболисту сыграть за сборную Испании на чемпионате мира‑2026.