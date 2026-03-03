Москва
Футболист «Реала» из-за разрыва «крестов» не сыграет на ЧМ-2026

«Реал» на своих официальных страницах подтвердил, что вингер Родриго порвал крестообразные связки колена в поединке с «Хетафе» (0:1).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бразильский футболист почувствовал дискомфорт накануне в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1), который стал для него первым после почти месячного отсутствия из-за тендиноза. Родриго вышел на замену на 55-й минуте и вскоре неудачно упал, но остался на поле до финального свистка.

В заявлении на официальном сайте мадридского клуба говорится, что у 25-летнего бразильского вингера диагностированы разрыв передней крестообразной связки и разрыв внешнего мениска правой ноги.

Родриго пропустит остаток сезона-2025/26 и не сыграет за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026.

Родриго 25 лет, он выступает за «Реал» с июля 2019 года. Ранее футболист играл за бразильский «Сантос». В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.