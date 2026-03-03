Футболист «Реала» из-за разрыва «крестов» не сыграет на ЧМ-2026

Бразильский футболист почувствовал дискомфорт накануне в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1), который стал для него первым после почти месячного отсутствия из-за тендиноза. Родриго вышел на замену на 55-й минуте и вскоре неудачно упал, но остался на поле до финального свистка.