Колобков: Россию не допустят на чемпионат мира вместо Ирана

«Нас не допустят на чемпионат мира вместо Ирана, да и турнир никто не перенесёт. ФИФА вообще не сделала никаких заявлений. Все федерации сейчас онемели, хотя нас отстранили максимум через неделю. Но мне интересна ситуация с Мексикой. Смогут ли они гарантировать командам и болельщикам безопасность? Ведь чемпионат мира — это повод провести всякие акции. Этот вопрос должен беспокоить ФИФА. Когда мы проводили турнир, их беспокоило абсолютно все. Кто там может гарантировать безопасность, даже несмотря на то, что ситуация вроде успокоилась?» — приводит слова Колобкова Metaratings.ru.
Российские спортсмены отстранены от участия в большинстве официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Чемпионат мира по футболу с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В группе G должны сыграть сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии. Сборная Ирана может сыграть на чемпионате мира в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. В плей-офф команда ни разу не выходила.
Павел Колобков — олимпийский чемпион 2000 года в фехтовании на шпагах. Также в его активе 5 олимпийских медалей другого достоинства, 6 золотых медалей на чемпионатах мира и две золотые — на чемпионатах Европы. С октября 2016 года по январь 2020-го Колобков занимал пост министра спорта РФ.