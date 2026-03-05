Колобков: Россию не допустят на чемпионат мира вместо Ирана

«Нас не допустят на чемпионат мира вместо Ирана, да и турнир никто не перенесёт. ФИФА вообще не сделала никаких заявлений. Все федерации сейчас онемели, хотя нас отстранили максимум через неделю. Но мне интересна ситуация с Мексикой. Смогут ли они гарантировать командам и болельщикам безопасность? Ведь чемпионат мира — это повод провести всякие акции. Этот вопрос должен беспокоить ФИФА. Когда мы проводили турнир, их беспокоило абсолютно все. Кто там может гарантировать безопасность, даже несмотря на то, что ситуация вроде успокоилась?» — приводит слова Колобкова Metaratings.ru.