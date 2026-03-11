Колосков ответил на вопрос, кто заменит Иран на ЧМ-2026

Место сборной Ирана на чемпионате мира, в соответствии с регламентом ФИФА, займет команда, занявшая следующее место в азиатском отборе после иранцев, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Здесь все очень просто: есть регламент ФИФА по проведению финального турнира Кубка мира по футболу. Там все прописано. Это место принадлежит Азиатской конфедерации футбола. Если Иран отказался, значит, его место займет команда, которая заняла следующее за ним место в азиатском отборе. Таков регламент, никаких неожиданностей не будет», — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Место Ирана на чемпионате мира может занять Ирак, который и без снятия Ирана мог отобраться на турнир. Однако The Guardian сообщала, что сборная Ирака просила перенести матч за право сыграть на чемпионате мира из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Также путевку на турнир может получить сборная ОАЭ, которая заняла третье место в отборочной группе после Ирана и Узбекистана.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле.
Вячеславу Колоскову 84 года. Он возглавлял Российский футбольный союз с 1992-го по 2005 год, а ныне — почетный президент. Также с 1980-го по1996 год Колосков занимал пост вице-президента ФИФА.