Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.50
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.82
П2
2.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2

Колосков ответил на вопрос, кто заменит Иран на ЧМ-2026

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная футбольная сборная не примет участие в чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Место сборной Ирана на чемпионате мира, в соответствии с регламентом ФИФА, займет команда, занявшая следующее место в азиатском отборе после иранцев, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Здесь все очень просто: есть регламент ФИФА по проведению финального турнира Кубка мира по футболу. Там все прописано. Это место принадлежит Азиатской конфедерации футбола. Если Иран отказался, значит, его место займет команда, которая заняла следующее за ним место в азиатском отборе. Таков регламент, никаких неожиданностей не будет», — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Место Ирана на чемпионате мира может занять Ирак, который и без снятия Ирана мог отобраться на турнир. Однако The Guardian сообщала, что сборная Ирака просила перенести матч за право сыграть на чемпионате мира из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Также путевку на турнир может получить сборная ОАЭ, которая заняла третье место в отборочной группе после Ирана и Узбекистана.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле.

Вячеславу Колоскову 84 года. Он возглавлял Российский футбольный союз с 1992-го по 2005 год, а ныне — почетный президент. Также с 1980-го по1996 год Колосков занимал пост вице-президента ФИФА.