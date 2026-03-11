Колосков ответил на вопрос, кто заменит Иран на ЧМ-2026

Место Ирана на чемпионате мира может занять Ирак, который и без снятия Ирана мог отобраться на турнир. Однако The Guardian сообщала, что сборная Ирака просила перенести матч за право сыграть на чемпионате мира из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Также путевку на турнир может получить сборная ОАЭ, которая заняла третье место в отборочной группе после Ирана и Узбекистана.