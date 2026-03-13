Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.41
П2
4.22
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.15
П2
4.20
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.21
П2
7.40
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2

Сборная Бразилии по футболу показала новую форму

Сборная Бразилии представила новую форму от Jordan Brand, основанного легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация футбола Бразилии

Форма выполнена в черном и темно-синем цветовом исполнении с желтыми элементами. Этот комплект будет гостевым в этом году — в нем бразильцы сыграют на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

«Новая футболка вдохновлена цветами, узорами и принтами самых быстрых и грозных хищников Бразилии. Выполненная в традиционных бразильских футбольных цветах — желтом и синем, форма также включает в себя культовый “слоновий принт”, — сказано в пресс-релизе.

Источник: Федерация футбола Бразилии

Одновременно с этим была представлена новая коллекция уличной одежды от Jordan Brand, посвященная сборной Бразилии. В новом комплекте бразильцы впервые сыграют в товарищеском матче против сборной Франции 26 марта.

Это второй случай, когда Jordan Brand производит форму для футбольной команды. С 2018 года бренд Майкла Джордана, принадлежащий Nike, изготавливает некоторые комплекты для «Пари Сен-Жермен».

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше