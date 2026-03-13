Сборная Бразилии по футболу показала новую форму

Форма выполнена в черном и темно-синем цветовом исполнении с желтыми элементами. Этот комплект будет гостевым в этом году — в нем бразильцы сыграют на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
«Новая футболка вдохновлена цветами, узорами и принтами самых быстрых и грозных хищников Бразилии. Выполненная в традиционных бразильских футбольных цветах — желтом и синем, форма также включает в себя культовый “слоновий принт”, — сказано в пресс-релизе.
Одновременно с этим была представлена новая коллекция уличной одежды от Jordan Brand, посвященная сборной Бразилии. В новом комплекте бразильцы впервые сыграют в товарищеском матче против сборной Франции 26 марта.
Это второй случай, когда Jordan Brand производит форму для футбольной команды. С 2018 года бренд Майкла Джордана, принадлежащий Nike, изготавливает некоторые комплекты для «Пари Сен-Жермен».
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).