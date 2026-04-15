Министр спорта Ирана допустил участие сборной на ЧМ-2026 в США

Министр спорта и молодежи Ирана Ахмад Доньямали ответил на вопрос СМИ об участии футбольной сборной в ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ахмад Доньямали заявил, что существует вероятность участия национальной команды Ирана на чемпионате мира по футболу в США.

«Если будет обеспечена безопасность спортсменов, правительство даст разрешение на их отправку на чемпионат мира, принимая во внимание условия в стране. Мы обязаны поддерживать национальную команду в готовности и выполнять все логистические требования. Чем сильнее нормализуется ситуация, тем выше вероятность нашего участия в чемпионате мира. Чем больше нарастает напряжение, тем больше решений нам придется принимать, учитывая ряд необходимых факторов», — цитирует Доньямали Tasnim.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию на территории Ирана, в ходе которой были ликвидированы ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

По результатам жеребьевки сборная Ирана попала в группу G вместе с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Первые два матча группового этапа должны пройти в Лос-Анджелесе, а заключительная встреча будет сыграна в Сиэтле.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.