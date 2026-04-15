Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.80
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Отели в США резко снизили цены на время проведения ЧМ-2026

Как сообщает Financial Times, цены на отели в США на период проведения чемпионата мира по футболу этим летом резко снизились.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, руководство отелей считает, что спрос будет ниже ожидаемого из-за стоимости билетов на матчи и антиамериканских настроений в мире.

Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи. По данным СМИ, FSE вместе с Европейской группой защиты прав потребителей подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов.

«Отели в США резко снижают цены на номера на период летнего чемпионата мира по футболу, поскольку крупнейшие отельеры предупреждают, что цены на билеты, опасения по поводу инфляции и антиамериканские настроения заставляют футбольных болельщиков сокращать свои планы по поездкам», — говорится в материале издания.

Согласно данным аналитической компании Lighthouse Intelligence, цены на номера в отелях в городах-хозяевах матчей, включая Атланту, Даллас, Майами, Филадельфию и Сан-Франциско, уже упали примерно на треть по сравнению с началом года, что свидетельствует о более низком, чем ожидалось, спросе.

Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.