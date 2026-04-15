Отели в США резко снизили цены на время проведения ЧМ-2026

Согласно данным аналитической компании Lighthouse Intelligence, цены на номера в отелях в городах-хозяевах матчей, включая Атланту, Даллас, Майами, Филадельфию и Сан-Франциско, уже упали примерно на треть по сравнению с началом года, что свидетельствует о более низком, чем ожидалось, спросе.