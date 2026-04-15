Отели в США резко снизили цены на время проведения ЧМ-2026

По данным источника, руководство отелей считает, что спрос будет ниже ожидаемого из-за стоимости билетов на матчи и антиамериканских настроений в мире.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи. По данным СМИ, FSE вместе с Европейской группой защиты прав потребителей подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов.
«Отели в США резко снижают цены на номера на период летнего чемпионата мира по футболу, поскольку крупнейшие отельеры предупреждают, что цены на билеты, опасения по поводу инфляции и антиамериканские настроения заставляют футбольных болельщиков сокращать свои планы по поездкам», — говорится в материале издания.
Согласно данным аналитической компании Lighthouse Intelligence, цены на номера в отелях в городах-хозяевах матчей, включая Атланту, Даллас, Майами, Филадельфию и Сан-Франциско, уже упали примерно на треть по сравнению с началом года, что свидетельствует о более низком, чем ожидалось, спросе.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.