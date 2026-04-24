На платформе ФИФА выставили билеты на финал ЧМ-2026 стоимостью $2,3 млн

На платформе перепродажи билетов ФИФА появились четыре места на финал чемпионата мира по футболу 2026 года — каждое чуть дешевле $2,3 млн, сообщает The Guardian со ссылкой на данные сервиса.
Матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси, а все четыре места находятся за воротами на нижней трибуне.
ФИФА не регулирует цены на своей площадке, но взимает комиссию в размере 15% как с покупателя, так и с продавца. Таким образом, в случае продажи одного такого билета организация получит около $690 тыс. На прошлых чемпионатах мира перепродажа разрешалась только по номиналу, а на ЧМ-2022 комиссия составляла 5%.
Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июля по 19 июля. Действующим победителем чемпионата мира по футболу является Аргентина, у этой сборной три титула в этом турнире.