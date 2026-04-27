Лидер сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Хави Симонс сообщил в соцсетях, что не сыграет на предстоящем чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

23-летний футболист получил повреждение в субботу в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:0). По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, у полузащитника выявлен разрыв крестообразной связки колена.

«Говорят, жизнь бывает жестокой, и сегодня я чувствую, что это именно так. Мой сезон внезапно закончился, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно говоря, у меня разбито сердце. Ничто не имеет смысла. Все, чего я хотел, это сражаться за свою команду, а теперь у меня эта возможность пропала вместе с чемпионатом мира. Потребуется время, чтобы смириться с этим», — написал Симонс в одной из своих социальных сетей.

Симонс выступает за «Тоттенхэм» с августа 2025 года. В составе «шпор» футболист провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2030 года.

За основную команду сборной Нидерландов Симонс дебютировал в декабре 2022 года. В ее составе футболист провел 34 матча, забив шесть голов.

Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля и впервые соберет 48 национальных команд.

Сборная Нидерландов сыграет в группе F c Японией, Швецией и Тунисом.