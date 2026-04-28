СМИ: На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается ввести новое правило на чемпионате мира 2026 года: игрокам, закрывающим рот во время конфликтов с соперниками, будут показывать красные карточки, сообщает The Times.
Источник также отмечает, что удаляться будут футболисты, покинувшие поле в знак протеста против решений арбитра.
Ожидается, что президент ФИФА Джанни Инфантино официально объявит о нововведениях на конгрессе организации в Ванкувере в четверг, 30 апреля. При этом подчеркивается, что новые правила будут применяться только на предстоящем мировом первенстве.
Турнир пройдет с 11 июня 2026 года, по 19 июля в Канаде, США и Мексике.
Напомним, по новым правилам футбола жёлтые карточки будут аннулироваться не только после чемпионате, как это было раньше, но и после группового этапа.