Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Арсенал
П1
3.21
X
3.35
П2
2.40
Футбол. Лига Европы
30.04
Брага
:
Фрайбург
П1
2.50
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
30.04
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.53
X
3.34
П2
2.94
Футбол. Лига конференций
30.04
Шахтер
:
Кристал Пэлас
П1
4.02
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
30.04
Райо Вальекано
:
Страсбур
П1
2.27
X
3.39
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Бавария
4
П1
X
П2

Армения и Грузия примут молодежный ЧМ по футболу 2029 года

Армения и Грузия совместно проведут молодежный чемпионат мира по футболу (до 20 лет) в 2029 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Решение о месте проведения молодежного ЧМ было принято во вторник, 28 апреля, на совете ФИФА, который прошел в Ванкувере.

«Впервые наша страна примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что свидетельствует о большом доверии международного сообщества. Это бесценный подарок армянским болельщикам, любителям армянского футбола и, конечно же, молодым футболистам, которые получат возможность почувствовать дух чемпионата мира на своей земле и мечтать о великих победах», — говорится в заявлении Федерации футбола Армении.

Также ФИФА подтвердила, что чемпионат мира среди игроков до 17 лет пройдет в Катаре с 19 ноября по 13 декабря 2026 года.

Ближайший молодежный чемпионат мира по футболу состоится в 2027 году. Его примут Азербайджан и Узбекистан.

Действующим победителем МЧМ является сборная Марокко, которая в финале в 2025 году одержала победу над Аргентиной со счетом 2:0 и впервые в истории выиграла турнир.

Аргентина — самая титулованная сборная. Команда выиграла молодежный чемпионат мира по футболу шесть раз.