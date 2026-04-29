Армения и Грузия примут молодежный ЧМ по футболу 2029 года

Решение о месте проведения молодежного ЧМ было принято во вторник, 28 апреля, на совете ФИФА, который прошел в Ванкувере.
«Впервые наша страна примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что свидетельствует о большом доверии международного сообщества. Это бесценный подарок армянским болельщикам, любителям армянского футбола и, конечно же, молодым футболистам, которые получат возможность почувствовать дух чемпионата мира на своей земле и мечтать о великих победах», — говорится в заявлении Федерации футбола Армении.
Также ФИФА подтвердила, что чемпионат мира среди игроков до 17 лет пройдет в Катаре с 19 ноября по 13 декабря 2026 года.
Ближайший молодежный чемпионат мира по футболу состоится в 2027 году. Его примут Азербайджан и Узбекистан.
Действующим победителем МЧМ является сборная Марокко, которая в финале в 2025 году одержала победу над Аргентиной со счетом 2:0 и впервые в истории выиграла турнир.
Аргентина — самая титулованная сборная. Команда выиграла молодежный чемпионат мира по футболу шесть раз.