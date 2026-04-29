На ЧМ‑2026 аннулируют желтые карточки после группы и ¼ финала

Чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, станет первым турниром с расширенным форматом: в нем примут участие 48 национальных команд, а в сетке плей‑офф появится дополнительный раунд 1/16 финала.
Из‑за этих изменений ФИФА пересмотрела правила аннулирования желтых карточек. Раньше они «сгорали» только после стадии четвертьфиналов — это гарантировало, что ни один игрок не пропустит финал из‑за желтой карточки, полученной в полуфинале.
Теперь система будет двухэтапной:
желтые карточки аннулируются после группового этапа;
затем — повторно после четвертьфиналов.
Такое решение призвано сократить количество дисквалификаций на турнире. Напомним, что автоматическая дисквалификация на один матч наступает, если футболист получает желтую карточку в двух разных играх.